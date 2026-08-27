Врач предупредила, как заметить признаки ботулизма в банке

Особенно внимательно нужно относиться к домашним консервам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Опасность консервов не всегда удается определить до того, как продукт окажется на столе. Даже если банка выглядит нормально, это не гарантирует отсутствие ботулотоксина, предупредила врач-инфекционист, диетолог Марият Мухина. Об этом пишет «Абзац».

«Но критически важно: признаков может не быть, а токсин есть», – уточнила Мухина.

При этом некоторые изменения во внешнем виде банки должны насторожить. В частности, речь идет о вздувшейся крышке, помутнении рассола, пузырьках газа и плесневой пленке. Такие признаки могут свидетельствовать об активных процессах внутри продукта.

По словам врача, особенно внимательно нужно относиться к домашним консервам, поскольку при их приготовлении проще допустить нарушение технологии. Если после употребления появились двоение в глазах, сухость во рту, трудности с глотанием или мышечная слабость, необходимо срочно вызвать скорую помощь.

Ранее Роскачество напомнило россиянам о сроках хранения домашних заготовок, включая компоты и другие виды консервации, отметив, что такие продукты не стоит хранить дольше рекомендованного периода.