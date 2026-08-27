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НовостиПолитика27 августа 2026 10:25

Голикова: кабмин обработал 96% обращений от участников спецоперации

Голикова рассказала, что обращения бойцов СВО помогают корректировать законы
Семен ЗИМИН
Голикова: кабмин обработал 96% обращений от участников спецоперации

Голикова: кабмин обработал 96% обращений от участников спецоперации

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подавляющее большинство просьб и вопросов от бойцов специальной военной операции уже рассмотрены кабинетом министров. Об этом на профильном форуме заявила вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что работа ведется в тесном контакте с регионами и профильным фондом «Защитники Отечества».

«Только на уровень правительства за этот период времени от участников специальной военной операции поступило более 1,6 тысячи вопросов и обращений по самым различным вопросам. Хочу сказать, что на сегодняшний день 96% этих обращений полностью отработаны, остальные находятся в решении и, безусловно, будут решены», — указала Голикова на форуме «Вместе победим».

По словам вице-премьера, все эти обращения становятся основой для корректировки законов. Благодаря инициативам самих бойцов уже удалось изменить правила льготного и пенсионного обеспечения. Кроме того, участники СВО теперь могут оформить социальный контракт в упрощенном порядке, без сбора лишних справок и дополнительных критериев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране сформирована и успешно функционирует комплексная система поддержки бойцов спецоперации и членов их семей.