Захарова: Ереван ещё не согласовал с ЕАЭС евроинтеграционные устремления Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Власти Армении до сих пор не уведомили партнеров по Евразийскому экономическому союзу о своем желании двигаться в сторону Евросоюза. Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила в ходе брифинга.

«Ереван до сих пор не счел нужным согласовать с партнерами по ЕАЭС свои евроинтеграционные устремления», — уточнила дипломат.

Представитель министерства подчеркнула, что армянская сторона демонстративно пытается совмещать несовместимое. Она отметила, что республика хочет получать экономические выгоды от участия в евразийской интеграции, но при этом настойчиво прокладывает курс на западное объединение.

Мария Захарова охарактеризовала такое поведение армянских властей как откровенно неприличное. Она обратила внимание на то, что подобная двойственная тактика не соответствует нормам партнерского общения внутри союза.

Ранее с резким заявлением по этому поводу выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал руководство Армении отказаться от двуличной риторики и четко определиться, какой путь развития для страны является приоритетным — европейский или евразийский.