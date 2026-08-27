Стала известна причина разрушительного наводнения в Непале Фото: REUTERS.

Сход ледника в Непале вызвал мощное наводнение и сейсмические колебания магнитудой 5,2, которые ученые приняли за землетрясение. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

«Сейсмическое явление магнитудой 5,2 произошло 26 августа вблизи границы между Непалом и Китаем... Геологическая служба США определила, что сейсмическое явление представляло собой обрушение ледника и селевой поток, вызвавшие последующие катастрофические последствия ниже по течению», — отмечается в сообщении от сейсмического агентства.

Ученые изначально зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4, но последующий анализ данных показал, что его не было, а сейсмические волны вызваны обрушением ледника и селевым потоком. Мощный поток воды в Непале вызвал наводнение в реке Бхоте-Коси после землетрясения и оползня.

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