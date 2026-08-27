МИД: Пашинян репрессирует армян, которые выступают за дружбу с Россией Фото: REUTERS.

В Армении начались репрессии против политических движений, поддерживающих укрепление связей с Россией. Это не соответствует ожиданиям армянского общества, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

"Эскалация настоящих репрессий против политических сил и деятелей, которые выступают за сохранение и укрепление союзнических отношений с Россией. И, конечно, это очевидным образом вступает в противоречие с запросом армянского общества на поступательное развитие двусторонних связей", - говорит Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия рассчитывает на то, что армянские политические партии, общественные деятели и активисты, стремящиеся укрепить традиционные двусторонние связи с Россией, смогут беспрепятственно участвовать в политической жизни страны и вносить позитивный вклад в её развитие.

Ранее KP.RU сообщил, что Антикоррупционный суд Армении арестовал Роберта Кочаряна. Решение вынесено по ходатайству следствия о заключении под стражу.