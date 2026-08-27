ЦБ выявил свыше 1 миллиарда рублей, привлеченных на нелегальные криптокошельки Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые шесть месяцев этого года российский Центробанк передал силовикам сведения о 2,6 тысячах подозрительных криптокошельков. Общая сумма средств, поступивших на эти счета, превысила 1 миллиард рублей. Такие данные сообщила пресс-служба регулятора.

Сведения были загружены в специальную систему, которую банки и полиция используют для оценки рисков клиентов и проведения расследований. В ЦБ отметили, что число нелегальных кредиторов за год выросло вдвое. Эту динамику объясняют ужесточением правил для официальных организаций, из-за чего люди с высокой долговой нагрузкой чаще обращаются к теневым структурам.

Предложения таких услуг, как правило, распространяются через группы в социальных сетях или доски объявлений. Кроме того, регулятор начал сверять данные с Росреестром и приставами, чтобы пресекать скрытые схемы выдачи займов под залог жилья, где заемщиками выступают обычные граждане или ИП.

Ранее Центробанк РФ утвердил перечень криптовалют, допущенных к публичному обращению на отечественных биржах. В официальный список вошли Bitcoin, Ethereum и стейблкоин Tether (USDT).