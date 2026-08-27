Мария Захарова назвала Александра Стубба террористом Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Финляндии Александер Стубб становится террористом, если оправдывает удары Киева по гражданским объектам в РФ. Такой вывод дипломат сделала в ходе брифинга.

«Если он, понимая, что это сугубо гражданский объект, оправдывает его уничтожение, и уничтожение не только инфраструктуры этого объекта, но и людей, значит, он сам террорист», — уточнила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Стубб должен осознавать: склады маркетплейсов, торговые центры и прочие магазины, атакуемые ВСУ, являются сугубо гражданскими сооружениями, где трудятся мирные люди. Однако, по словам представителя МИД, финский президент представляет эти объекты чуть ли не как военные цели, что не соответствует действительности.

Слова Стубба о якобы «разумности» атак ВСУ по логистическим центрам Wildberries удивили и представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он напомнил главе Финляндии, что недавно его риторика была направлена на восстановление отношений с Россией.