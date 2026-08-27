Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 августа 2026 11:21

Блогера Ремесло по результатам психиатрической экспертизы признали вменяемым

Блогера Илью Ремесло обвиняют в распространении фейков о российской армии
Семен ЗИМИН
Блогера Ремесло по результатам психиатрической экспертизы признали вменяемым

Блогера Ремесло по результатам психиатрической экспертизы признали вменяемым

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Блогера Илью Ремесло, которого обвиняют в распространении ложных сведений о российской армии, признали психически здоровым. Об этом сообщил его защитник Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале, сославшись на выводы экспертов из центра имени Сербского.

По словам Бадамшина, проведенная экспертиза показала, что Ремесло является вменяемым и не имеет каких-либо психических расстройств.

Ранее блогера направили в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии для прохождения стационарного обследования. После завершения всех процедур его вернули обратно в следственный изолятор.

На данный момент суд столицы принял решение об аресте блогера, который продлится до 16 сентября. В конце августа Мосгорсуд подтвердил законность данного постановления. Дело связано с обвинением в умышленном распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.