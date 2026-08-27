Блогера Ремесло по результатам психиатрической экспертизы признали вменяемым Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Блогера Илью Ремесло, которого обвиняют в распространении ложных сведений о российской армии, признали психически здоровым. Об этом сообщил его защитник Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале, сославшись на выводы экспертов из центра имени Сербского.

По словам Бадамшина, проведенная экспертиза показала, что Ремесло является вменяемым и не имеет каких-либо психических расстройств.

Ранее блогера направили в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии для прохождения стационарного обследования. После завершения всех процедур его вернули обратно в следственный изолятор.

На данный момент суд столицы принял решение об аресте блогера, который продлится до 16 сентября. В конце августа Мосгорсуд подтвердил законность данного постановления. Дело связано с обвинением в умышленном распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.