Кабмин: ФАС работает над обоснованным уровнем цен на нефтепродукты Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) работает над обеспечением экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей. Об этом сообщили в кабинете министров.

По данным кабмина, на совещании по ситуации с топливом на рынке обсудили логистику и формирование запасов бензина, дизеля и авиакеросина. Также ФАС представила данные о ценах на топливо в регионах и отметила активную работу с участниками рынка. Кроме того, Минэнерго доложило о балансе производства и поставок, объемах импорта и дополнительных мерах.

Вице-премьер Александр Новак на совещании поручил ведомствам и компаниям продолжить координацию для устойчивого снабжения регионов топливом.

Ранее Новак сообщил, что Россия уже начала импорт топлива для насыщения внутреннего рынка. По его словам, были приняты все необходимые нормативно-правовые акты, позволяющие выпускать дополнительное топливо более низкого класса — Евро-2, Евро-3, Евро-4.