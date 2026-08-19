Новак сообщил, что Россия начала импорт топлива Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия уже начала импорт топлива для насыщения внутреннего рынка. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС "Вести".

"Сейчас уже пошел импорт, и были приняты все необходимые нормативно-правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса - Евро-2, Евро-3, Евро-4", - сказал Новак.

Вице-премьер ранее заявил, что российские власти в настоящий момент решают проблемы с топливом, которые возникают в регионах. Новак подчеркнул, что внутренний рынок насыщается нефтепродуктами для обеспечения необходимыми объемами топлива.

Сайт KP.RU также писал, что экономика России развернулась на внутренний рынок, в то время как доля экспорта уменьшилась. Кроме того, российские власти заключают типовые соглашения с владельцами АЗС для обеспечения справедливых цен на топливо в розницу.