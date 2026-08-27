В России выросло число доноров крови

Скворцова: число доноров крови в России выросло на 20% с 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Число доноров крови в России с 2020 года выросло более чем на 20%, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

По словам Скворцовой, в последние годы развитию донорства уделялось существенное внимание как особой культуре общественного служения. Это позволило нарастить количество доноров до полутора миллионов в год. При этом кратность донаций увеличилась до 2,3% в среднем на одного донора, а общее число процедур превысило 3,5 миллиона.

Скворцова также сообщила Владимиру Путину, что в России более 1,5 миллиона человек являются донорами крови, а в базе данных зарегистрировано свыше 12 миллионов.

С 1 января 2027 года в России вступают в силу новые правила для доноров крови, утвержденные приказом Минздрава. Как писал KP.RU, нововведения направлены на повышение безопасности и удобства процедуры донации.