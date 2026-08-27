Число погибших в результате наводнения в Непале возросло до 332 Фото: REUTERS.

Количество жертв разрушительного наводнения в Непале достигло 332 человек. Такие данные приводят местные власти после разбора завалов в зоне бедствия, пишет The Guardian.

Более 900 жителей страны до сих пор числятся пропавшими без вести. Китайская государственная телекомпания, в свою очередь, информирует о трех погибших и более чем 500 пропавших в соседнем Тибете.

Спасательные отряды находят тела пострадавших на значительном удалении от эпицентра трагедии. Останки жертв были обнаружены в сотнях километров ниже по течению, в районе Читван, который расположен недалеко от границы с Тибетом.

Причиной бедствия стал внезапный сход ледника в горах. Это событие спровоцировало не только мощный поток воды, но и сейсмические колебания магнитудой 5,2.

Ученые из Геологической службы США (USGS) первоначально приняли эти толчки за землетрясение. Однако позднее специалисты установили, что сейсмический сигнал был вызван обрушением ледниковой массы и последовавшим за ним селевым потоком.