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НовостиВ мире27 августа 2026 11:44

Глава ЦРУ Рэтклифф прилетел в Москву в специальной капсуле

Стали известны подробности перелета главы ЦРУ в Москву
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Людмила МИТРОХИНА
Джон Рэтклифф Фото: IMAGO/Yuri Gripas - Abaca/Pool/www.imago-images.de/Global Look Press

Джон Рэтклифф Фото: IMAGO/Yuri Gripas - Abaca/Pool/www.imago-images.de/Global Look Press

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в Москву в специальном отсеке — капсуле. Об этом пишет издание Onet.

Высокопоставленные американские политики используют не только специализированные самолеты, такие как Air Force One, но и капсулы, адаптированные для военных самолетов C-17. Эти капсулы обеспечивают безопасность и комфорт VIP-персон. Например, недавно таким образом в Москву доставили главу ЦРУ, говорится в сообщении от издания.

Новая капсула в грузовом отсеке C-17 обеспечивает политикам комфортные условия работы и отдыха, а также повышает их безопасность. Она прошла строгие испытания, включая проверку сидений, анализ ударной нагрузки и устойчивость к взрывам, по данным ВВС США.

Ранее KP.RU рассказал, зачем глава ЦРУ прилетал в Москву. Есть сразу несколько версий.