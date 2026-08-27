В результате пожара на Амурском ГКХ погибли 15 человек, 14 - иностранцы, фото: МЧС Амурской области

В результате пожара на строительной площадке Амурского газохимического комплекса погибли 15 человек, из которых 14 - иностранные граждане, сообщила пресс-служба компании.

"Поисково-спасательные работы завершены, подтверждена гибель 15 человек, в том числе одного гражданина России и 14 иностранных граждан. Все погибшие - сотрудники подрядных организаций", - сказано в сообщении.

Число госпитализированных увеличилось до 39 человек: 21 - в Свободненской больнице, девять - в Амурской областной и девять - в Москве. Руководство компании поддержало семьи погибших и пострадавших. На АГХК начались аварийно-восстановительные и строительные работы по графику.

Напомним, 25 августа на строительной площадке Амурского газохимического комплекса (АГХК) в Свободном произошло возгорание на участке установки пиролиза, пострадали 152 человека. Пожар был ликвидирован 26 августа, анализ воздуха не выявил превышения вредных веществ. Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ. Причины и ущерб выясняются. АГХК, строящийся в Свободном, станет крупнейшим в мире заводом по производству полиэтилена и полипропилена мощностью 2,7 млн тонн в год. Запуск планируется в 2026-2027 годах.