Витамины против рака: ученые обнаружили неожиданную связь

Ученые нашли связь между витаминами и риском рака кишечника. Фото: Helena Nechaeva / Shutterstock / Fotodom

Более высокое потребление некоторых витаминов может быть связано со снижением риска колоректального рака. К такому выводу пришли ученые, результаты исследования которых опубликованы в научном журнале Frontiers in Nutrition. Они проанализировали данные более 100 тысяч взрослых американцев. Об этом пишет «Царьград».

У участников с более высоким потреблением витаминов А, B6, D и Е вероятность развития рака кишечника была ниже на 25%, 26%, 23% и 19% соответственно по сравнению с теми, кто получал меньше этих веществ.

Исследователи также изучили смертность от колоректального рака. За период наблюдения, который в среднем составил около 15 лет, от заболевания умерли 529 человек. Более высокое потребление витаминов А, B6 и C было связано с меньшим риском смертельного исхода.

При этом ученые подчеркнули, что исследование было наблюдательным. Его результаты говорят о возможной связи между потреблением витаминов и риском рака, но не доказывают, что прием витаминных добавок самостоятельно способен предотвратить заболевание.

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