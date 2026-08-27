В Румынии две туристки вытащили из моря обломки дрона со взрывчаткой Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Две туристки в румынском в уезде Констанца самостоятельно извлекли из воды фрагменты беспилотного летательного аппарата, внутри которого находилась взрывчатка. Как передает телеканал Stirile Pro TV, они отнесли опасную находку прямо к пляжным зонтам и шезлонгам, не осознавая угрозы.

К моменту, когда на место прибыли правоохранители, женщины уже успели перенести устройство, взяв его за крылья.

Ситуацию взяли под контроль морские спасатели, которые оперативно вмешались в происходящее. Они попросили всех отдыхающих покинуть воду и держаться подальше от опасного предмета. После этого местные власти выступили с официальным обращением к населению, настоятельно рекомендовав не трогать любые подозрительные объекты, найденные на берегу или в море.

Ранее у границ Румынии была замечена группа беспилотников, что побудило военных поднять в небо истребители F-18, принадлежащие ВВС Испании.