Патрушев предложил ввести обязательный ЕГЭ по физике и математике для инженеров

Патрушев предложил обязательный ЕГЭ по физике и математике для инженеров Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЕГЭ по физике и профильной математике мог бы стать обязательным для абитуриентов инженерных вузов. С таким мнением выступил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

По его словам, утвержден новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. В частности, корректируются федеральные рабочие программы учебных предметов по математике, физике и химии в части дополнения необходимыми теоретическими разделами и увеличения доли практической подготовки.

"Вместе с тем, несмотря на рост количества сдающих ЕГЭ по физике, качественный набор студентов в вузы на инженерные специальности на 194 тысяч бюджетных мест, где необходимы профильная математика и физика, в настоящее время не обеспечивается", - констатировал помощник президента.

Он добавил, что в это количество не входит численность набора на платные места и вузы военной организации государства и правоохранительной системы.

Ранее сайт KP.RU писал, что задания Единого государственного экзамена в ближайшее время не претерпят серьезных изменений - ни в сторону усложнения, ни в сторону упрощения.