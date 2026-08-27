Мишустин заявил о росте доходов бюджета России

Мишустин объявил, что доходы бюджета России растут и превышают прогноз Фото: REUTERS.

На данный момент доходы бюджета Российской Федерации продолжают расти. Более того, они даже опережают прогнозы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На тему текущего состояния российского бюджета политик высказался в четверг, 27 августа. Тогда он выступил с речью, в ходе которой подчеркнул, что ситуация более чем позитивная. Так, доходы бюджета России продолжают расти. Более того, они оказываются даже выше, чем говорилось в прогнозах. Других подробностей о ситуации Михаил Мишустин не привел.