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НовостиПолитика27 августа 2026 12:42

Мишустин заявил о росте доходов бюджета России

Мишустин высказался о бюджете России 27 августа
Марк СОКОЛОВ
Мишустин объявил, что доходы бюджета России растут и превышают прогноз

Мишустин объявил, что доходы бюджета России растут и превышают прогноз

Фото: REUTERS.

На данный момент доходы бюджета Российской Федерации продолжают расти. Более того, они даже опережают прогнозы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На тему текущего состояния российского бюджета политик высказался в четверг, 27 августа. Тогда он выступил с речью, в ходе которой подчеркнул, что ситуация более чем позитивная. Так, доходы бюджета России продолжают расти. Более того, они оказываются даже выше, чем говорилось в прогнозах. Других подробностей о ситуации Михаил Мишустин не привел.