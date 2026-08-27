Стала известна цена квартиры актрисы Ирины Горбачевой в Москве: жилье на мансардном этаже с потолками 4,5 метра

Ирина Горбачёва купила квартиру в Москве более чем за 70 миллионов рублей Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стоимость новой квартиры Ирины Горбачёвой вместе с отделкой могла превысить 70 млн рублей. Площадь апартаментов составляет 120 квадратных метров, они расположены на мансардном этаже с потолками высотой около 4,5 метра. Об этом пишет «Звездач».

Юрий Паршиков, руководитель риелторской фирмы, утверждает, что цена квадратного метра в сегменте бизнес-класса колеблется от 350 до 500 тыс. рублей. Исходя из этого, покупка квартиры могла обойтись Горбачёвой в минимум 42 млн рублей.

На ремонт Горбачёва также не стала экономить. Более того, она решила отказаться от услуг профессионального дизайнера и самостоятельно разработать свой уникальный интерьер. Актриса рассказывала, что когда затраты на ремонт превысили 30 млн рублей, она перестала вести их точный подсчёт.

Стоимость квартиры - 42 млн рублей, ремонта - минимум 30 млн, итого - более 70 млн. Точные данные всех расходов Горбачёва не раскрыла.

Ранее KP.RU сообщил, что ради покупки однушки в Москве нужно иметь средний месячный доход порядка 350 тыс. рублей в 2026 году.