СК просит арестовать сына доцента МГУ Каменевой по делу об убийстве. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Следственный комитет просит арестовать сына доцента МГУ Анны Каменевой по делу о её убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Следствие просит избрать в отношении Махачева меру пресечения в виде заключения под стражу», - заявил источник.

Ранее сайт KP.RU писал, что адову бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева Каменеву убили в Подмосковье. Тело женщины обнаружили в доме в деревне Жуковка. Её нашли с резаной раной шеи со следами крови в доме и полотенцем с бурыми пятнами.