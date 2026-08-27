Фон дер Ляйен признала зависимость Евросоюза от энергоресурсов из России Фото: REUTERS.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен констатировала, что Европа теряет экономическую основу из-за огромного торгового дисбаланса с Китаем. По её данным, ежесуточный дефицит ЕС в торговле с Поднебесной уже перевалил за миллиард евро и продолжает увеличиваться. Также политик указала, что на спад повлиял отказ от российских энергоресурсов.

«В течение длительного времени европейская экономическая модель опиралась на несколько очевидных вещей — импортируемые дешевые источники энергии из России, открытую мировую торговлю, растущий доступ на рынок Китая», — уточнила фон дер Ляйен.

Выступая на форуме La REF во Франции, глава ЕК обратила внимание, что впервые в истории отрицательное сальдо зафиксировано одновременно во всех 27 странах союза. Она подсчитала, что за последние пять лет европейский импорт из Китая вырос на 45 процентов, тогда как экспорт в обратном направлении падает. С начала текущего года дефицит прибавил ещё 10 процентов.

Фон дер Ляйен также предупредила, что более половины промышленного производства в ЕС сейчас испытывает на себе конкуренцию со стороны китайских товаров. При этом Европа критически зависит от поставок сырья и комплектующих из КНР, по многим позициям эта доля превышает 80%, а по редкоземельным металлам достигает 90%.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал, что европейцы платят за газ почти в девять раз больше, чем жители США. Главной причиной этому он назвал недальновидность политиков ЕС и отказ от российских энергоресурсов.