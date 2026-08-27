В Госдуме предложили помогать россиянам копить на ипотеку

Миронов предложил правительству РФ помочь россиянам копить на ипотечный взнос Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину, предложив внедрить программу "Жилищный накопительный счет". Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, предлагается накапливать средства на первый взнос по ипотеке с господдержкой

"Представляется необходимым предложить рассмотреть инициативу по созданию целевой государственной программы "Жилищный накопительный счет для молодежи", - говорится в тексте.

Отмечается, что средства со счета могут быть использованы исключительно на формирование первоначального взноса по ипотечному кредиту для приобретения жилья на территории России. Согласно инициативе, граждане от 18 до 35 лет смогут открыть целевой банковский счет, на который в течение пяти лет участники смогут вносить добровольные взносы.

Ранее сайт KP.RU писал, что в России предложили полностью отменить проценты по ипотечным кредитам для семей, в которых воспитываются четыре и более детей.