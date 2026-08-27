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НовостиВ мире27 августа 2026 13:17

Спасшаяся от паводка в Непале россиянка осталась без паспорта

Россиянка сдала паспорт на проверку, и в этот момент КПП в Непале накрыло водой
Сергей КУДРИН
Спасшаяся от паводка в Непале россиянка осталась без паспорта

Спасшаяся от паводка в Непале россиянка осталась без паспорта

Фото: REUTERS.

Российская туристка, чудом спасшаяся от наводнения на границе между Непалом и Китаем, потеряла паспорт. По информации, предоставленной RT, Ирина сама рассказала о произошедшем. Она передала свои документы организаторам поездки и проверяющим на погранпереходе в Непале.

Пока туристы ждали проверки документов, женщина находилась в автобусе. Увидев приближающиеся потоки воды, она выбежала из салона. Спаслась она благодаря лестницам в горах, по которым смогла подняться выше.

"Мы выезжали с утра из отеля в Расуве. У нас организатор собрал паспорта. И мальчик местный уехал вперёд на непальский контроль для ускорения процедуры. А мы на автобусах следом ехали туда потихоньку", - рассказала женщина.

По словам Ирины, туристы после этих событий были измотаны, почти всю ночь провели без сна, укрываясь от дождя. Сама россиянка уцелела и ждёт эвакуации, однако патрулирующие местность военные на вертолётах ищут многих пропавших людей.

Ранее KP.RU сообщил, что без вести пропавшими в Непале числятся более 1,5 тыс. человек, из которых порядка 600 - туристы.