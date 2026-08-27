Какое давление требует немедленного вызова врача: кардиолог дал чёткий ответ. Фото: Grusho Anna / Shutterstock / Fotodom

При артериальном давлении выше 180 на 120 необходимо обращаться за неотложной медицинской помощью. Об этом заявил генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Бойцов. Его слова приводят РИА Новости.

При более низких показателях ориентироваться следует также на самочувствие. Так, давление 160 на 100 в сочетании с сильной головной болью, болью в груди или нехваткой воздуха уже является основанием для вызова скорой помощи.

«Правильным будет решение вызвать скорую помощь, когда цифры систолического давления выше 180, а диастолического — выше 120 миллиметров ртутного столба. При давлении 160 на 100 и наличии ухудшения самочувствия — выраженная головная боль, боль в груди, нехватка воздуха — тоже надо вызывать скорую», — сказал Бойцов.

Кардиолог напомнил, что оптимальным считается давление 120 на 80. Пациентам с гипертонией важно регулярно принимать назначенные врачом препараты и заранее обсудить со специалистом средства, которые позволят не допускать резких скачков показателей. Сейчас, по словам Бойцова, под наблюдением врачей постоянно лечатся уже более 60% гипертоников.

Ранее врач-гериатр Валентина Остапенко предупредила об опасных последствиях неконтролируемой гипертонии. Повышенное давление увеличивает вероятность инфаркта и инсульта, а также может нарушать работу почек и сетчатки глаз. Кроме того, длительная гипертония способна повышать риск развития деменции. Поэтому при лечении важно подобрать индивидуальные целевые показатели давления и постоянно их контролировать.