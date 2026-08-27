У жителей ЕС выявили редкую половую инфекцию: раньше «дождевая гниль» поражала только животных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Европе зафиксированы случаи заражения бактерией Dermatophilus congolensis, известной как «дождевая гниль». О подтвержденных диагнозах пишет Daily Mail со ссылкой на врачей. При этом количество обращений говорит о том, что в «старом свете» назревает новая эпидемия.

Болезнь ранее считалась передающейся только через контакт с зараженными животными. К середине 2026 года случаи заболевания зафиксированы в Великобритании, Германии, Франции и Испании, несмотря на отсутствие контактов с животными. Эксперты предполагают, что бактерия теперь передается половым путем.

Болезнь проявляется сыпью, гнойничками, корочками на коже лица, туловища, конечностей и в паху. Лечится антибиотиками, проходит без осложнений. Врачам в Европе сделали соответствующие предписания. В том числе им рекомендуют проверять на наличие этого вируса у всех, кто жалуется на сыпь.

Ранее KP.RU рассказал, что в Европе начался резкий всплеск заболеваний, которые передаются половым путем. В мае 2024 года в Европе зафиксировано около 100 тыс. случаев гонореи, что более чем в три раза превышает показатель 2015 года. Случаи сифилиса выросли вдвое, достигнув 46 тыс. Хламидиоз вернулся к уровню 2015 года после всплеска в 2022-м.