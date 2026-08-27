Лантратова: украинцев через учебники с детства готовили к войне с РФ Фото: REUTERS.

На Украине детей через школьные учебники целенаправленно готовили к противостоянию с Россией. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на Всероссийском форуме ветеранов СВО «Вместе победим».

Омбудсмен рассказала, что ее аппарат вывез с территории Донбасса книги и учебные пособия, которые распространялись среди детей. По ее словам, в них менялось представление о событиях Великой Отечественной войны, а советские солдаты и техника изображались в негативном ключе.

«Сами по себе учебники, где герои Великой Отечественной войны были заменены нацистскими преступниками, советские танки с фашистской свастикой, и каждое слово было пропитано ненавистью ко всему русскому», — рассказала Лантратова.

Отдельно она обратила внимание на пособия по основам безопасности жизнедеятельности. Как утверждает омбудсмен, в методических материалах детям показывали, как смотреть на российских военнослужащих через прицел автомата. Сам термин «Великая Отечественная война», по ее словам, в ряде учебников заменили понятием «германо-советская война».

Тем временем Российское военно-историческое общество готовит учебник по истории Украины. Пособие охватит период с древнейших времен до современности и будет предназначено для школьников на территориях, которые сейчас находятся под контролем Киева. Научный директор РВИО Михаил Мягков заявил, что отдельное внимание авторы уделят общей истории России и Украины, а также событиям последних лет.