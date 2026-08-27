Стали известны дата и место похорон актёра Юрия Цурило

Актёр Юрий Цурило будет кремирован 31 августа Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

31 августа 2026 года, в понедельник, состоится кремация российского актёра Юрия Цурило. Он будет похоронен в Санкт-Петербурге, сообщает «КП-Петербург».

«Кремирование будет в понедельник, 31 августа», - говорится в публикации.

Напомним, Юрий Цурило скончался от рака, как сообщал телеграм-канал SHOT.

Будущий актер окончил Ярославское театральное училище в 1971 году. Цурило работал в театрах Новгорода, Горького, Новосибирска и Норильска, а с 1997 по 2004 годы служил в Александринском театре Санкт-Петербурга.

Актёр прославился главной ролью в фильме Алексея Германа «Хрусталёв, машину!» и получил премию «Золотой овен». За свою карьеру он снялся более чем в 140 кинопроектах и сериалах, включая «В августе 44-го», «Поп», «Обитаемый остров», «Дурак», «Трудно быть богом», «Девятаев» и «Последний богатырь», а также в телесериале «Чернобыль». Ушёл из жизни 26 августа в Санкт-Петербурге в возрасте 79 лет.