Стала известна причина смерти актера Юрия Цурило

Юрий Цурило Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Причиной смерти российского актера театра и кино Юрия Цурило стала продолжительная борьба с онкологическим заболеванием, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Причиной смерти актера Юрия Цурило стала онкология», — говорится в сообщении.

В 1971 году окончил Ярославское театральное училище, работал в театрах Новгорода, Горького, Новосибирска и Норильска. С 1997 по 2004 год служил в Александринском театре в Санкт-Петербурге.

Широкую известность ему принесла главная роль в фильме Алексея Германа «Хрусталев, машину!», за которую актер получил премию «Золотой овен». Всего за карьеру снялся более чем в 140 фильмах и сериалах, среди которых «В августе 44-го», «Поп», «Обитаемый остров», «Дурак», «Трудно быть богом», «Девятаев», «Последний богатырь» и сериал «Чернобыль». Актер скончался 26 августа в Санкт-Петербурге. Ему было 79 лет.