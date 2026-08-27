Галузин: Россия видит колебания в риторике США по переговорам вокруг Украины

Замглавы МИД Михаил Галузин указал на колебания в риторике США по переговорам вокруг Украины.
По его словам, колебания в риторике американских представителей применительно к перспективам возобновления переговоров. Они обусловлены противоречиями между стремлением части элит США наладить выгодное торгово-экономическое сотрудничество с Россией и целью по сдерживанию нашей страны.
Представитель МИД подчеркнул, что Москва готова к разговору с Вашингтоном о полном устранении первопричин кризиса и ликвидации всех угроз, которые исходят с подконтрольной Киеву территории.
"Вместе с тем необходимо четко определить, на основе каких подходов США намерены выстраивать взаимодействие", - сказал он.
Ранее сайт KP.RU писал, что Россия сохраняет открытость к продолжению мирных переговоров с Украиной и продолжает контакты с США по украинскому вопросу на рабочем уровне.