Галузин: Россия видит колебания в риторике США по переговорам вокруг Украины. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Замглавы МИД Михаил Галузин указал на колебания в риторике США по переговорам вокруг Украины.

По его словам, колебания в риторике американских представителей применительно к перспективам возобновления переговоров. Они обусловлены противоречиями между стремлением части элит США наладить выгодное торгово-экономическое сотрудничество с Россией и целью по сдерживанию нашей страны.

Представитель МИД подчеркнул, что Москва готова к разговору с Вашингтоном о полном устранении первопричин кризиса и ликвидации всех угроз, которые исходят с подконтрольной Киеву территории.

"Вместе с тем необходимо четко определить, на основе каких подходов США намерены выстраивать взаимодействие", - сказал он.

Ранее сайт KP.RU писал, что Россия сохраняет открытость к продолжению мирных переговоров с Украиной и продолжает контакты с США по украинскому вопросу на рабочем уровне.