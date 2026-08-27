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НовостиВ мире27 августа 2026 14:32

В МИД России оценили вероятность мирного сценария по Украине

МИД РФ: сложно обсуждать мирные сценарии, пока в НАТО не осуждают теракты ВСУ
Вениамин ЗАХАРОВ
МИД РФ: сложно обсуждать мирные сценарии, пока в НАТО не осуждают теракты ВСУ. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

МИД РФ: сложно обсуждать мирные сценарии, пока в НАТО не осуждают теракты ВСУ. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Пока страны НАТО не осуждают теракты Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных россиян, затруднительно обсуждать мирные сценарии по урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Обратите внимание: никто из руководства стран НАТО не осуждает теракты ВСУ против мирных российских граждан, включая женщин и детей", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, вести в этих условиях обсуждение мирных сценариев затруднительно.

Как ранее писал сайт KP.RU, Галузин указал на колебания в риторике США по переговорам вокруг Украины. Также сообщалось, что Россия сохраняет открытость к продолжению мирных переговоров с Украиной и продолжает контакты с США по украинскому вопросу на рабочем уровне.