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НовостиПроисшествия27 августа 2026 14:40

13 человек пострадали при ДТП с двумя автобусами в Санкт-Петербурге

ДТП с двумя автобусами произошло на Софийской улице неподалеку от пересечения с Усть-Ижорским шоссе
Марк СОКОЛОВ
13 человек пострадали при ДТП с двумя автобусами в Санкт-Петербурге

13 человек пострадали при ДТП с двумя автобусами в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Санкт-Петербурге в ДТП с двумя рейсовыми автобусами пострадали 13 человек. Среди них пять детей. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Авария произошла на Софийской улице неподалеку от пересечения с Усть-Ижорским шоссе. По предварительным данным, перед ДТП у одного из автобусов задымилось колесо. Водитель остановился на обочине и высадил пассажиров.

«13 человек доставлены в больницы, из них пять детей. В основном все в состоянии средней степени тяжести», — сообщили в комитете по здравоохранению.

Всех пострадавших госпитализировали. Следственное управление СК РФ по Петербургу организовало процессуальную проверку. Специалистам предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Петербурге произошло еще одно ДТП с пассажирским автобусом. На КАД возле Сестрорецка он столкнулся с грузовым автомобилем. Медицинская помощь потребовалась пяти пострадавшим, среди которых были водители обоих транспортных средств и трое пассажиров. Обстоятельства аварии также выясняли правоохранительные органы.