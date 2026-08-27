«Не держу обиды»: Талантам девочки, нарисовавшей Смешариков на детской площадке, нашли лучшее применение

Обвинённую в вандализме школьницу пригласили украсить офис Смешариков Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

14-летняя Ксюша Щендрыгина из Болохово нарисовала масляной пастелью Смешариков на детской площадке в Туле, что вызвало недовольство чиновников и обращение в полицию. История получила широкий резонанс, и губернатор Тульской области и создатели «Смешариков» ГК «Рики» поддержали девочку. Об этом сообщает «КП-Петербург».

Ксюша, мечтающая стать мультипликатором, посетила офис «Рики». Она осмотрела коллекцию фигурок и студию звукозаписи, где озвучила фразы Нюши. Затем её провели в студию анимации. Ксюша записала названия программ для создания мультфильмов.

Девочка с детства рисует всё, что приходит в голову, и считает пастельные краски смываемыми. После инцидента у Ксюши появились новые знакомства и членство в детском совете при Минстрое Тульской области. Она не держит обиды на чиновников и хочет сосредоточиться на творчестве.

«Обиды и зла на чиновников я не держу. Двигаюсь дальше. Хочу оставить эту историю в покое, концентрируюсь на своем творчестве», - заявила девочка.

Экскурсия завершилась, когда Ксюша нарисовала Смешариков на стене офиса «Рики». Компания пообещала помощь, если девочка решит связать будущее с анимацией.

Ранее KP.RU сообщил, что в интернете россияне массово поддержали девочку в истории с обвинениями администрации в вандализме.