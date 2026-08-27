РФ заняла четвертое место в мире по числу миллиардеров. Фото: Фото: Andy Dean Photography/Shutterstock/Fotodom

Россия по итогам 2025 года заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров. Их число за год увеличилось на 18% и достигло 151 человека, следует из исследования аналитической компании Altrata.

Авторы доклада связывают рост показателя с динамикой валютных курсов и процентных ставок, а также увеличением доходов от экспорта сырьевых товаров, за исключением нефти. Дополнительным фактором стала переориентация российской торговли в сторону азиатских рынков.

Лидером рейтинга остались США, где насчитывается 1265 миллиардеров — на 11,5% больше, чем годом ранее. Второе место занял Китай с 363 миллиардерами, а третье — Германия, где их число выросло более чем на 20% и достигло 221. Россия опередила Индию, расположившуюся на пятой строчке со 132 миллиардерами.

Москва традиционно входит в число городов с высокой концентрацией сверхбогатых людей, однако в этот раз аналитики не включили российскую столицу в отдельный городской рейтинг из-за нехватки данных. Первую пятерку в нем составили Нью-Йорк, Гонконг, Сан-Франциско, Лондон и Сингапур.

Всего в мире по итогам 2025 года Altrata насчитала 3795 миллиардеров. Их совокупное состояние достигло рекордных 15,1 трлн долларов, увеличившись за год на 12,8%.

Тем временем Forbes назвал основательницу Wildberries Татьяну Ким богатейшей женщиной России уже в пятый раз. Ее состояние оценивается в 5 млрд долларов. Второе место заняла президент Inteco Management Елена Батурина с капиталом 1,3 млрд долларов, третье — Людмила Коган с состоянием 1,25 млрд долларов.