Мантуров заявил, что норма о временном управлении носит превентивный характер Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Норма о временном управлении критически важными объектами в России носит превентивный характер и должна применяться в случаях, когда бизнес саботирует требования государства. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, главной задачей остается снижение уязвимости критической инфраструктуры. Это необходимо для бесперебойной работы предприятий, имеющих ключевое значение для российской экономики.

Минпромторг совместно с представителями бизнеса уже подготовил список из 167 площадок, которые предлагается включить в перечень критически важных объектов. Власти также рассматривают дополнительные меры по повышению их защищенности.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах безопасности критической инфраструктуры. Документ позволяет вводить временное управление на объектах, собственники которых не обеспечили необходимый уровень защиты. В правительстве подчеркивали, что механизм не предполагает национализации или изменения формы собственности и будет применяться точечно.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил появление новых мер необходимостью усилить в том числе антидроновую безопасность предприятий. По его словам, некоторые собственники уделяют этому недостаточно внимания. В Кремле отметили, что государство таким образом получает дополнительный инструмент для защиты стратегически важных объектов.