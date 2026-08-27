Минпромторг России подготовил список из 167 критически важных объектов

Первый вице-премьер Денис Мантуров провел заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Минпромторг и бизнес подготовили список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Первый вице-премьер Денис Мантуров провел заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики.

«Минпромторгом во взаимодействии с представителями бизнеса уже подготовлен список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов», - отмечается в сообщении.

Ранее в кабмине озвучили задачу по критической инфраструктуре России. Отмечается, что ее нужно выполнить, чтобы предприятия работали непрерывно.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что общей задачей является снижение уязвимости критической инфраструктуры от атак противника. По его словам, это поддержит непрерывную работу базовых для экономики страны предприятий.