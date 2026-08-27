Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 августа 2026 15:03

Минпромторг России подготовил список из 167 критически важных объектов

Мантуров провел заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отраслей экономики
Вениамин ЗАХАРОВ
Первый вице-премьер Денис Мантуров провел заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики

Первый вице-премьер Денис Мантуров провел заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Минпромторг и бизнес подготовили список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Первый вице-премьер Денис Мантуров провел заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики.

«Минпромторгом во взаимодействии с представителями бизнеса уже подготовлен список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов», - отмечается в сообщении.

Ранее в кабмине озвучили задачу по критической инфраструктуре России. Отмечается, что ее нужно выполнить, чтобы предприятия работали непрерывно.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что общей задачей является снижение уязвимости критической инфраструктуры от атак противника. По его словам, это поддержит непрерывную работу базовых для экономики страны предприятий.