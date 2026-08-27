Стала известна личность одной из пропавших россиянок при наводнении в Непале

Жительница Ростова пропала без вести после наводнения в Непале Фото: REUTERS.

Одной из российских туристов, которые пропали без вести во время сильного наводнения в Непале 26 августа, оказалась жительница Ростова-на-Дону Наталья Киселева. Об этом сообщает «КП-Ростов».

Как рассказали знакомые женщины, она до сих пол не выходит на связь. Последние два года Наталья живет за границей, активно ведет социальные сети, много путешествует и помогает коллеге-психологу с проведением терапевтических групп на различные темы. Ростовчанка также была одним из организаторов тура в Непал.

«Дорогие, группа сейчас находится в Непале. 26 числа там произошло сильное наводнение, и с тех пор никто не выходит на связь. Сейчас нам остаётся верить, ждать, надеяться и молиться», - было опубликовано в канале, где Наталья вместе с коллегой рассказывала о своей терапевтической деятельности.

Как сообщало российское посольство, на сегодняшний день известно о восьми российских гражданах, которые, по предварительным данным, находились в зоне наводнения.