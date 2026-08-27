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НовостиПолитика27 августа 2026 15:50

ВС России в течение дня нанесли удары по предприятиям ВПК Украины

Российские войска продолжают наносить удары по морским портам и судам ВСУ
Вениамин ЗАХАРОВ
ВС России в течение дня нанесли удары по предприятиям ВПК Украины

ВС России в течение дня нанесли удары по предприятиям ВПК Украины

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжили нанесение групповых ударов по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В военном ведомстве также отметили, что российские войска нанесли удары по морским портам и судам, который задействованы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сайт KP.RU писал, что Вооруженные силы России нанесли удары по объектам военной и транспортной инфраструктуры в Одесской области. Были поражены 24 хранилища с имуществом военного назначения.