ВС России в течение дня нанесли удары по предприятиям ВПК Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжили нанесение групповых ударов по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В военном ведомстве также отметили, что российские войска нанесли удары по морским портам и судам, который задействованы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сайт KP.RU писал, что Вооруженные силы России нанесли удары по объектам военной и транспортной инфраструктуры в Одесской области. Были поражены 24 хранилища с имуществом военного назначения.