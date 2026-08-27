ВС России в течение дня нанесли удары по предприятиям ВПК Украины

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжили нанесение групповых ударов по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
В военном ведомстве также отметили, что российские войска нанесли удары по морским портам и судам, который задействованы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Сайт KP.RU писал, что Вооруженные силы России нанесли удары по объектам военной и транспортной инфраструктуры в Одесской области. Были поражены 24 хранилища с имуществом военного назначения.