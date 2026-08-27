Представители из более 70 стран и территорий подтвердили участие в ВЭФ-2026 Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Представители из более чем 70 стран и территорий подтвердили участие в Восточном экономическом форуме в 2026 году. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета.

«Восточный экономический форум в этом году традиционно станет площадкой обстоятельного диалога представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества», - сказал Кобяков, слова которого приводит пресс-служба Фонда Росконгресс.

По его словам, на сегодняшний день участие подтвердили представители из более 70 стран. Кобяков подчеркнул, что самые крупные делегации - из Китая, Индии, Монголии, Японии и Республики Кореи.

Ранее сайт KP.RU писал, что в рамках предстоящего ВЭФ ожидается подписание 380 соглашений в области энергетики, транспорта, промышленного производства и научных исследований. Суммарная стоимость этих документов оценивается в 6,5 трлн рублей.