Армия России поразила семь хранилищ с военным имуществом ВСУ в порту Одесса

ВС России поразили цех по сборке беспилотных летательных аппаратов в порту Одесса Фото: REUTERS.

Вооруженные силы России поразили семь хранилищ с военным имуществом ВСУ и цех по сборке беспилотных летательных аппаратов в порту Одесса. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ.

В ведомстве также сообщили о ликвидации в порту Измаил танкера, который доставлял горюче-смазочные материалы. Удар был нанесен в момент разгрузки судна. Еще одной целью стали два резервуара с топливом для нужд ВСУ.

Ранее KP.RU сообщал, что ВС России в течение дня нанесли удары по предприятиям ВПК на территории Украины.