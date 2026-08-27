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НовостиПолитика27 августа 2026 15:58

Армия России поразила семь хранилищ с военным имуществом ВСУ в порту Одесса

ВС России поразили цех по сборке беспилотных летательных аппаратов в порту Одесса
Мария МАМАЕВА
ВС России поразили цех по сборке беспилотных летательных аппаратов в порту Одесса

ВС России поразили цех по сборке беспилотных летательных аппаратов в порту Одесса

Фото: REUTERS.

Вооруженные силы России поразили семь хранилищ с военным имуществом ВСУ и цех по сборке беспилотных летательных аппаратов в порту Одесса. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ.

В ведомстве также сообщили о ликвидации в порту Измаил танкера, который доставлял горюче-смазочные материалы. Удар был нанесен в момент разгрузки судна. Еще одной целью стали два резервуара с топливом для нужд ВСУ.

Ранее KP.RU сообщал, что ВС России в течение дня нанесли удары по предприятиям ВПК на территории Украины.