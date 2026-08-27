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НовостиЗдоровье27 августа 2026 15:59

Яблоки полезны только первые полгода? Эксперт дал ответ

Фармацевт Сокольский: не все яблоки теряют пользу после долгого хранения
Анастасия ПИГИНА
Во время хранения в яблоках постепенно снижается количество некоторых активных веществ.

Во время хранения в яблоках постепенно снижается количество некоторых активных веществ.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Яблоки часто покупают впрок, рассчитывая, что они будут оставаться такими же полезными всю зиму. Однако многие считают, что уже через полгода хранения фрукты теряют все ценные свойства. Кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии и автор книг по кулинарии Игорь Сокольский рассказал, так ли это на самом деле. Об этом пишет aif.ru.

«Яблоки делятся на летние и зимние сорта. Последние лучше переносят хранение и дольше сохраняют свои полезные свойства», – отметил эксперт.

Во время хранения в яблоках постепенно снижается количество некоторых активных веществ, однако сахара и крахмалы, которые обеспечивают организм энергией, сохраняются достаточно долго. Клетчатка, полезная для работы кишечника, остается в плодах до тех пор, пока яблоко не начинает портиться.

При этом больше всего пользы можно получить от свежих плодов, так как со временем часть витаминов и других соединений разрушается. Но правильно хранившееся яблоко даже спустя несколько месяцев остается источником пищевых волокон и других ценных компонентов.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, что привычные яблоки могут приносить организму большую пользу благодаря содержанию антиоксидантов.