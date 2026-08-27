Зеленский отправился в Кишинев с конвоем из десятков полицейских постов Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отправился в Кишинев под усиленной охраной. Вдоль маршрута его следования в молдавской столице выставили десятки полицейских постов, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

По данным канала, силовики разместились вдоль трассы, по которой кортеж Зеленского должен прибыть в Кишинев. Всего на маршруте насчитали более 40 постов полиции. Другие подробности предпринятых мер безопасности и программа визита в сообщении не приводятся.

«Вдоль трассы, по которой он прибудет в Кишинев, выставили свыше 40 полицейских постов», — сообщили авторы канала.

Немногим ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев продолжит оказывать поддержку Украине. На этом фоне молдавские власти расширяют сотрудничество с Киевом по ряду направлений. При этом внутри республики курс правительства на сближение с Украиной и Евросоюзом остается предметом политических споров.