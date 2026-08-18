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Политика18 августа 2026 11:38

Майя Санду – молдавская Бербок: сначала интересы Украины, а уже потом своей страны

Санду заявила, что интересы украинских фермеров сейчас важнее молдавских
Александр ГРИШИН
Интересы Украины для Майи Санду важнее интересов Молдовы.

Интересы Украины для Майи Санду важнее интересов Молдовы.

Фото: REUTERS.

Утром субботы 15-го августа на железной дороге в Молдавии по направлению к молдавскому же порту Джурджулешты сошли с рельсов 7 грузовых вагонов с украинским зерном. Обещанная молдавской президенткой-румынкой Майей Санду помощь Киеву дала первую осечку.

Напомним, ранее Кишинев после ударов по портам Одессы вызвался помочь Украине с экспортом зерна и перевезти 10% урожая, то есть 600 тыс. тонн. И с 10 августа предоставил украинской стороне скидку по тарифам на транзитную перевозку в 50%. Но только этим молдавская благотворительность не ограничилась. Кишинев готовится передать Украине 20 локомотивов, при этом, в Молдавии из примерно 140 локомотивов лишь 40-50 могут считаться исправными и эксплуатируются, и пообещал открыть новый пункт пропуска железнодорожных составов через украинско-молдавскую границу.

Кишинев после ударов по портам Одессы вызвался помочь Украине с экспортом зерна и перевезти 10% урожая, то есть 600 тыс. тонн.

Кишинев после ударов по портам Одессы вызвался помочь Украине с экспортом зерна и перевезти 10% урожая, то есть 600 тыс. тонн.

Фото: REUTERS.

А инициатором этой благотворительности и ее идейным вдохновителем стала Майя Санду, которая заявила, что Молдавия «не может повернуться спиной» к Украине в вопросе упрощенного транзита зерна, потому что у Киева могут закончиться деньги на оборону, если он прекратит экспорт сельскохозяйственных продуктов.

Санду тут безбожно соврала, потому что Киев давно уже воюет не на собственные деньги. И финансовые средства, и сами вооружения Украине предоставляют западные союзники, и будут их давать и дальше, пока у них есть такая возможность, лишь бы Украина продолжала воевать с Россией. Украинцам при таком похоже, скорее, будет нечего есть, но с орудием у них особых проблем не возникнет.

Впрочем, в данной истории гораздо интереснее, что румынка на посту президента Молдавии выступает неким молдавским аналогом немки Анналены Бербок, которая в бытность свою главой МИД Германии однажды (однажды ли - ?) публично заявила, что ее не интересуют потребности немцев, поскольку главное для нее ответить на запросы Украины. Точно так же ведет себя и Майя Санду, для которой помощь Украине важнее того, как живут в Молдавии граждане этой республики.

Анналена Бербок в бытность свою главой МИД Германии однажды публично заявила, что ее не интересуют потребности немцев, поскольку главное для нее ответить на запросы Украины.

Анналена Бербок в бытность свою главой МИД Германии однажды публично заявила, что ее не интересуют потребности немцев, поскольку главное для нее ответить на запросы Украины.

Фото: REUTERS.

- Мы, конечно, хотим, чтобы наши фермеры зарабатывали, и я уверена, что они будут зарабатывать. Но мы не можем отказываться, когда наши соседи просят нас о помощи. Это как раз тот случай, когда мы можем им помочь, - заявила румынка. - Другие государства помогают им гораздо больше — как финансово, так и в военном плане. Вот здесь мы можем им помочь, предоставив эти транзитные пути.

Вот только те, кто имеет отношение к сельскому хозяйству Молдавии не разделяют ее оптимизма ни на грош. Местные эксперты уже видят падение цен на урожай молдавских фермеров, которое грозит разорением. Но это могут быть только «цветочки».

- Если здесь окажется большое количество украинского зерна, фермеры просто не смогут реализовать свой урожай. Порт Одессы заблокирован. Цена на пшеницу в Джурджулештах упала до 2,85 лей/кг за несколько дней. Порт Джурджулешты рискует быть заблокированным украинским транзитом, прежде чем молдавская продукция будет вывезена, - заявил глава молдавской Ассоциации «Сила фермеров» Александр Бэдэрэу. Вот только Майю Санду, как она призналась, интересы своих молдавских фермеров интересуют в последнюю очередь. Главное – чтобы у Киева были деньги на орудие для ВСУ.

Что у той, что у другой страны отвратительное состояние самих железных дорог и подвижного состава. Так что в сентябре и октябре, когда грузовой поток усилится, количество всякого рода ЧП, скорее всего, увеличится, причем, очень сильно. Ну а если этого не случится, то координаты всех погранпереходов хорошо известны. А от других объектов их отличает крайне низкая маневренность. Они в какой-то степени, как вокзалы. А, как говорил бравый солдат Швейк: «Во-первых, вокзал не двигается, а стоит на одном месте, а во-вторых, ему не нужно говорить: «Сделайте приятную улыбку».

Может быть, после этого Майя Санду наконец-то обратит внимание на молдаван в Молдавии?

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