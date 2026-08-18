Интересы Украины для Майи Санду важнее интересов Молдовы. Фото: REUTERS.

Утром субботы 15-го августа на железной дороге в Молдавии по направлению к молдавскому же порту Джурджулешты сошли с рельсов 7 грузовых вагонов с украинским зерном. Обещанная молдавской президенткой-румынкой Майей Санду помощь Киеву дала первую осечку.

Напомним, ранее Кишинев после ударов по портам Одессы вызвался помочь Украине с экспортом зерна и перевезти 10% урожая, то есть 600 тыс. тонн. И с 10 августа предоставил украинской стороне скидку по тарифам на транзитную перевозку в 50%. Но только этим молдавская благотворительность не ограничилась. Кишинев готовится передать Украине 20 локомотивов, при этом, в Молдавии из примерно 140 локомотивов лишь 40-50 могут считаться исправными и эксплуатируются, и пообещал открыть новый пункт пропуска железнодорожных составов через украинско-молдавскую границу.

Кишинев после ударов по портам Одессы вызвался помочь Украине с экспортом зерна и перевезти 10% урожая, то есть 600 тыс. тонн. Фото: REUTERS.

А инициатором этой благотворительности и ее идейным вдохновителем стала Майя Санду, которая заявила, что Молдавия «не может повернуться спиной» к Украине в вопросе упрощенного транзита зерна, потому что у Киева могут закончиться деньги на оборону, если он прекратит экспорт сельскохозяйственных продуктов.

Санду тут безбожно соврала, потому что Киев давно уже воюет не на собственные деньги. И финансовые средства, и сами вооружения Украине предоставляют западные союзники, и будут их давать и дальше, пока у них есть такая возможность, лишь бы Украина продолжала воевать с Россией. Украинцам при таком похоже, скорее, будет нечего есть, но с орудием у них особых проблем не возникнет.

Впрочем, в данной истории гораздо интереснее, что румынка на посту президента Молдавии выступает неким молдавским аналогом немки Анналены Бербок, которая в бытность свою главой МИД Германии однажды (однажды ли - ?) публично заявила, что ее не интересуют потребности немцев, поскольку главное для нее ответить на запросы Украины. Точно так же ведет себя и Майя Санду, для которой помощь Украине важнее того, как живут в Молдавии граждане этой республики.

Анналена Бербок в бытность свою главой МИД Германии однажды публично заявила, что ее не интересуют потребности немцев, поскольку главное для нее ответить на запросы Украины. Фото: REUTERS.

- Мы, конечно, хотим, чтобы наши фермеры зарабатывали, и я уверена, что они будут зарабатывать. Но мы не можем отказываться, когда наши соседи просят нас о помощи. Это как раз тот случай, когда мы можем им помочь, - заявила румынка. - Другие государства помогают им гораздо больше — как финансово, так и в военном плане. Вот здесь мы можем им помочь, предоставив эти транзитные пути.

Вот только те, кто имеет отношение к сельскому хозяйству Молдавии не разделяют ее оптимизма ни на грош. Местные эксперты уже видят падение цен на урожай молдавских фермеров, которое грозит разорением. Но это могут быть только «цветочки».

- Если здесь окажется большое количество украинского зерна, фермеры просто не смогут реализовать свой урожай. Порт Одессы заблокирован. Цена на пшеницу в Джурджулештах упала до 2,85 лей/кг за несколько дней. Порт Джурджулешты рискует быть заблокированным украинским транзитом, прежде чем молдавская продукция будет вывезена, - заявил глава молдавской Ассоциации «Сила фермеров» Александр Бэдэрэу. Вот только Майю Санду, как она призналась, интересы своих молдавских фермеров интересуют в последнюю очередь. Главное – чтобы у Киева были деньги на орудие для ВСУ.

Что у той, что у другой страны отвратительное состояние самих железных дорог и подвижного состава. Так что в сентябре и октябре, когда грузовой поток усилится, количество всякого рода ЧП, скорее всего, увеличится, причем, очень сильно. Ну а если этого не случится, то координаты всех погранпереходов хорошо известны. А от других объектов их отличает крайне низкая маневренность. Они в какой-то степени, как вокзалы. А, как говорил бравый солдат Швейк: «Во-первых, вокзал не двигается, а стоит на одном месте, а во-вторых, ему не нужно говорить: «Сделайте приятную улыбку».

Может быть, после этого Майя Санду наконец-то обратит внимание на молдаван в Молдавии?

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