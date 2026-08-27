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НовостиПолитика27 августа 2026 16:21

Предприятия в Крыму и Севастополе получат отсрочку по страховым взносам

Мишустин сообщил о льготной поддержке предприятий в Крыму и Севастополе
Вениамин ЗАХАРОВ
Предприятия в Крыму и Севастополе получат отсрочку по страховым взносам

Предприятия в Крыму и Севастополе получат отсрочку по страховым взносам

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Правительство РФ предоставит дополнительную помощь организациям и предпринимателям в Крыму и Севастополе, которые пострадали от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что для малого и среднего бизнеса в сферах общественного питания, туризма, детского отдыха, а также санаторно-курортных услуг и временного проживания до 27 января 2027 года продлеваются сроки уплаты страховых взносов за 2026 год.

По словам Мишустина, на юге России сложились непростые условия, в которых важным моментом является поддержка людей и предприятий.

"Чтобы сохранить трудовые коллективы, принято решение предоставить отсрочку по уплате страховых взносов организациям, которые работают в Крыму и Севастополе", - сказал Мишустин.

Ранее глава кабмина Мишустин заявил, что на данный момент доходы бюджета Российской Федерации продолжают расти. Более того, они даже опережают прогнозы.