Ночная зарядка может убивать батарею смартфона: как сохранить аккумулятор Фото: REUTERS.

Кандидат технических наук Алексей Двилянский предупредил, что частые микроподзарядки смартфона в течение ночи способны быстрее снизить ёмкость аккумулятора. Постоянное нахождение зарядного блока в розетке без телефона не несёт мгновенной опасности, но влияет на долговечность техники. Об этом специалист рассказал в беседе с RT.

Современные импульсные блоки имеют защиту от перегрева, однако инженер не считает такую практику абсолютно безопасной. Эксперт пояснил, что речь идёт о постепенной деградации деталей и скрытых потерях энергии. Даже когда телефон заряжен на 100%, блок в розетке создаёт электромагнитное поле в кабеле.

При падении заряда до 99% контроллер запускает микроподзарядку, и за ночь таких циклов может быть до десяти. Это вызывает пиковую нагрузку и лишний нагрев батареи, что через год приводит к потере 15–20% ёмкости вместо обычных 10%. Специалист посоветовал выдёргивать блок из розетки после завершения зарядки, если важен ресурс аккумулятора.

Стоит отметить, что быстрый разряд батареи, нагрев и зависания смартфона могут указывать на взлом гаджета. Иногда это может быть связано с проблемами определенных приложений.