В МО Польши заявили, что не хотят размещать ядерные боеголовки в стране. Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Польша не собирается размещать на своей территории ядерное оружие. Об этом журналистам заявил заместитель главы польского Минобороны Павел Залевский на пресс-конференции, чьи слова цитирует агентство PAP.

«Нет. Я бы хотел об этом сказать четко и открыто - Польша не желает иметь ядерные боеголовки на своей территории», - сказал Залевский.

По словам представителя польского ведомства, Варшава хочет участвовать в стратегии ядерного сдерживания НАТО, однако без размещения ядерного оружия на территории страны.

Ранее сайт KP.RU писал, что Польша не планирует закупать у США истребители F-15EX. Отмечалось, что упоминание государства в опубликованном американской стороной рамочном контракте по программе F-15 не означает начала переговоров или подготовки сделки.