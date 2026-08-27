Секундомер не нужен: стоматолог рассказала, как понять, что зубы чистые

Продолжительность чистки зависит от состояния зубов и особенностей ухода. Фото: bbernard/Shutterstock/Fotodom

Чистить зубы строго три минуты вовсе не обязательно, главное – качественно удалить налет со всех поверхностей. Химик-технолог в стоматологическом производстве Екатерина Крутицкая рассказала, что важнее не время у раковины, а правильная техника и подходящие инструменты. Об этом пишет «Газета.Ru».

«У «правила трех минут» нет строгого научного обоснования – базовым ориентиром считаются две минуты, но советую относиться к этому не как к закону, а как к страховке от слишком быстрых движений», – пояснила эксперт.

Продолжительность чистки зависит от состояния зубов и особенностей ухода. Одному человеку достаточно обработать здоровые зубы, а другому приходится уделять больше внимания имплантам, брекетам или коронкам. При этом даже длительная чистка не поможет, если техника неправильная и часть налета остается.

Эксперт отметила, что большое значение имеют сами инструменты. Например, щетки с особой формой щетины помогают добраться до труднодоступных мест, а электрические модели могут облегчить уход. Понять, хорошо ли очищены зубы, можно без таймера – после процедуры эмаль должна быть гладкой при проведении по ней языком.

Ранее стоматолог-терапевт Зарина Тотаева рассказала, что чрезмерное усердие при чистке зубов может навредить здоровью полости рта.