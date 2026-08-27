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НовостиОбщество27 августа 2026 17:05

Россиянам рассказали, как мошенники втираются в доверие жертвы

Доцент Щербаченко: аферисты завоевывают доверие фактами о жизни жертвы
Роман ПОЛОСИКОВ
Россиянам рассказали, как мошенники втираются в доверие жертвы

Россиянам рассказали, как мошенники втираются в доверие жертвы

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники всё чаще пытаются войти в доверие к россиянам, используя личные факты из жизни жертвы или рассказы о мнимых общих друзьях. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Эксперт подчеркнул, что при общении с незнакомцами важно ориентироваться не на их легенду, а на реальные поступки и требования. Злоумышленник может представиться сотрудником фирмы, приятелем вашего знакомого или даже случайным прохожим, с которым вы будто бы пересекались на улице.

По словам Щербаченко, аферисты часто имитируют осведомленность о деталях вашей биографии, чтобы быстрее перевести разговор в мессенджер. Специалист посоветовал запомнить главные «красные флаги»: просьбу продиктовать данные карты, предложение перевести деньги или подзаработать, а также требование держать переписку в тайне.

Ранее KP.RU рассказывал, что аферисты придумали новую схему распространения вирусов, при помощи которых они крадут личные данные. Мошенники начали рассылать вредоносные файлы под видом соседа потенциальной жертвы.