Пашинян может «расправиться» с ещё одним своим оппонентом: кто станет следующим Фото: Thomas Trutschel/www.imago-images.de/Global Look Press

Армянский премьер Никол Пашинян может вслед за экс-президентом Робертом Кочаряном взяться за его преемника Сержа Саргсяна. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал историк и писатель Армен Гаспарян.

По словам Гаспаряна, нынешние действия властей напоминают личную расправу над политическими противниками, а сценарий задержания Кочаряна, скорее всего, повторится с Саргсяном. Эксперт напомнил, что корни этого конфликта уходят в 2008 год, когда Пашинян, будучи блогером, объявил Кочаряна и его соратников своими врагами.

Историк отметил, что следующий процесс против Саргсяна будет показательным, а обвинения построят на банальных статьях — взятки, покупка недвижимости и устройство родственников. Он подчеркнул, что главная цель таких репрессий — убрать с политического поля всех потенциальных лидеров народного недовольства.

Гаспарян добавил, что и Кочарян, и Саргсян, который также родом из Карабаха, остаются врагами для нынешнего премьера. По его мнению, грядущие суды будут постыдными и напомнят расправы времен 1937 года, но при этом лишат протестующих возможных руководителей.

Напомним, что суд в Армении принял решение об аресте Роберта Кочаряна по обвинениям во взяточничестве, злоупотреблении полномочиями и отмывании денег.