Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в Америка Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Решение вступает в силу немедленно для федеральных органов Соединенных Штатов.

Документ американский лидер подписал в Белом доме в присутствии журналистов. По словам Трампа, власти заранее подготовили необходимые бумаги и уведомили всех, кого требовалось проинформировать о решении.

«Мы переименовываем озеро Онтарио в озеро Америка. Это вступает в силу немедленно, в тот момент, как я подписываю этот указ», — заявил Трамп.

Озеро Онтарио входит в систему Великих озер и расположено на границе США и Канады. Подписанный Трампом документ касается использования нового названия американскими федеральными структурами.

Ранее Трамп показал, как собственноручно зачеркнул прежнее название озера на карте и написал Lake America. Еще за два дня до этого он говорил, что США всерьез рассматривают переименование на фоне обострения торгового конфликта с Канадой. Вашингтон ввел 50-процентные пошлины на ряд канадских товаров, после чего Оттава объявила об ответных мерах.