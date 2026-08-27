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НовостиПолитика27 августа 2026 19:05

Владимир Путин внес три кандидатуры на пост главы Северной Осетии

Путин внес в парламент Северной Осетии три кандидатуры на пост главы республики
Вениамин ЗАХАРОВ
Владимир Путин внес три кандидатуры на пост главы Северной Осетии

Владимир Путин внес три кандидатуры на пост главы Северной Осетии

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение три кандидатуры на должность главы Северной Осетии. Об этом сообщается в Telegram-канале парламента республики.

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин внес в парламент РСО-Алания три кандидатуры на пост главы республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе кандидатур - действующий глава региона Сергей Меняйло, заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Селенгауголь" Олег Варнавин, а также депутат регионального парламента, директор Осетинского театра Чермен Дудати.

Кроме того, глава государства внес на рассмотрение в Народное собрание Карачаево-Черкесии (КЧР) три кандидатуры для избрания на должность главы республики: Рашида Темрезова - действующего главу КЧР, Александра Чайку - председателя комитета парламента КЧР по регламенту и мандатным вопросам и Крыма Шнахова - председателя комитета Народного собрания КЧР по промышленности, транспорту и энергетике.

Ранее сайт KP.RU писал, что около 1,6 тыс. кандидатов - участников и ветеранов специальной военной операции зарегистрированы на выборы всех уровней.