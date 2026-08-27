Владимир Путин внес три кандидатуры на пост главы Северной Осетии Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение три кандидатуры на должность главы Северной Осетии. Об этом сообщается в Telegram-канале парламента республики.

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин внес в парламент РСО-Алания три кандидатуры на пост главы республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе кандидатур - действующий глава региона Сергей Меняйло, заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Селенгауголь" Олег Варнавин, а также депутат регионального парламента, директор Осетинского театра Чермен Дудати.

Кроме того, глава государства внес на рассмотрение в Народное собрание Карачаево-Черкесии (КЧР) три кандидатуры для избрания на должность главы республики: Рашида Темрезова - действующего главу КЧР, Александра Чайку - председателя комитета парламента КЧР по регламенту и мандатным вопросам и Крыма Шнахова - председателя комитета Народного собрания КЧР по промышленности, транспорту и энергетике.

Ранее сайт KP.RU писал, что около 1,6 тыс. кандидатов - участников и ветеранов специальной военной операции зарегистрированы на выборы всех уровней.